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«Авангард» показал, как тренируется Судницин в условиях карантина

«Авангард» показал, как тренируется Судницин в условиях карантина
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба омского «Авангарда» показала, как голкипер Александр Судницин поддерживает форму в условиях карантина. Хоккеист присоединился к популярному челленджу «Будь дома».

«Чувствуете, что начинаете сходить с ума в самоизоляции? Ищите теннисный мяч — и тренируйтесь вместе с Александром Суднициным», — говорится в сообщении клуба.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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