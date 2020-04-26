Баклунд — об отсутствии карантина в Швеции: большинству людей нравится, как всё происходит

Шведский нападающий «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд рассказал о ситуации с коронавирусом в своей стране.
«Здесь всё нормально. Люди по-прежнему ходят в рестораны, но гораздо меньше, чем раньше. Гостиницы и рестораны испытывают трудности, но не такие, как в Канаде. Когда мы были в Калгари, то критиковали власти Швеции и задавались вопросом, почему так происходит. Но когда приехали сюда, было приятно видеть людей повсюду и иметь возможность куда-нибудь сходить. Тем не менее мы очень осторожны, не делаем глупостей и не ходим туда, куда нам не нужно.
Правительство и специалисты советуют людям соблюдать дистанцию, но я не думаю, что люди всерьёз озабочены выполнением этих рекомендаций. Я не заметил какой-то осторожности в продуктовом магазине. Там были пластиковые барьеры, но не было разделительных линий. На почте – очередь и тоже барьер.
Большинству людей в Швеции нравится, как здесь всё происходит. Не знаю, что в такой ситуации делать лучше всего. Трудно об этом судить, наверное, мы узнаем об этом позже. Но люди понимают, что правительство не может обрушить экономику», – приводит слова Баклунда Sportsnet.
- 26 апреля 2020
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