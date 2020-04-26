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Икинс: игроки «Анахайма» пережили очень полезный опыт и добились огромного прогресса

Икинс: игроки «Анахайма» пережили очень полезный опыт и добились огромного прогресса
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне.

«Если коротко, то всё было хорошо. Несмотря на то что команда переживает переходный период, а перед началом сезона ты примерно представляешь, на что она способна, всё равно хочется побеждать в каждом матче. Считаю, что молодые ребята, которые будут ключевыми элементами успеха в будущем, проявили себя очень хорошо. Считаю, что многие пережили очень полезный опыт, а некоторые из них добились огромного прогресса. Но есть ядро команды, которое сыграло замечательно, это Кэм Фаулер, Якоб Силфверберг и другие.

Если я чему и научился, так это тому, что нельзя недооценивать прекрасных людей в нашей раздевалке. Наш коллектив очень сплочён. Мы держались на плаву даже в те вечера, когда это не очень хорошо удавалось тренеру. Я искренне верю, что они любят друг друга, а когда ты пытаешься создавать новую культуру и новую динамику, необходимо именно это. Думаю, что на льду мы выглядели нормально, но коллектив был действительно единым целым. И это никак не связано со мной, это целиком и полностью заслуга ветеранов и лидеров. И я этому очень рад», — приводит слова Икинса пресс-служба НХЛ.

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