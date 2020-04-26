Светлов: после двух экстремальных сезонов в «Адмирале» я хорошо отдохнул и готов к работе

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов рассказал о вариантах продолжения карьеры в других клубах.

«Можно ли меня считать специалистом по низкобюджетным клубам? Думаю, любому тренеру легче работать с клубами с крепкими бюджетами — и обсуждать потолок на миллиард. Но не мы выбираем, а нас выбирают. Это аксиома.

Поступают ли предложения? Определённые разговоры есть, но сейчас практически все места заняты. После двух экстремальных сезонов в «Адмирале» я хорошо отдохнул и готов к новым вызовам», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Светлов работал в «Адмирале» на протяжении двух последних сезонов. В минувшем регулярном чемпионате приморский клуб занял 12-е место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 62 матчах.