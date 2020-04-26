Экс-форвард «Барыса» подписал контракт с фарм-клубом «Коламбуса»
Бывший нападающий «Барыса» Адам Хелука вернулся в Американскую хоккейную лигу, подписав контракт с «Кливленд Монстерз», который является фарм-клубом «Коламбус Блю Джекетс».
Хелука присоединился к «Барысу» перед стартом сезона КХЛ. На его счету 3 (1+2) очка в 8 матчах регулярного чемпионата.
В 2015 году Хелука был выбран на драфте НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом раунде. Тем не менее ему не удалось провести ни одного матча в НХЛ. С 2016 по 2018 год он выступал в фарм-клубе «акул» – «Сан-Хосе Барракуда».
Прошлый сезон Хелука начинал в «Тусоне», фарм-клубе «Аризоны Койотс», но затем был обменян в «Нэшвилл Предаторз». Во второй команде «Предаторз» – «Милуоки» – он набрал 19 очков в 29 матчах регулярного первенства и плей-офф АХЛ.
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