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Защитник ЦСКА Романов сделал предложение своей девушке

Защитник ЦСКА Романов сделал предложение своей девушке
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского ЦСКА Александр Романов сделал предложение своей девушке Софье Красовской. Хоккеист предложил Красовской стать его женой, подарив ей огромный букет. Софья ответила согласием, о чём сообщила в своём «инстаграме».

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. Александр является в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где он был признан лучшим защитником турнира.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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