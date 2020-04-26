Защитник ЦСКА Романов сделал предложение своей девушке

Защитник московского ЦСКА Александр Романов сделал предложение своей девушке Софье Красовской. Хоккеист предложил Красовской стать его женой, подарив ей огромный букет. Софья ответила согласием, о чём сообщила в своём «инстаграме».

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. Александр является в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где он был признан лучшим защитником турнира.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».