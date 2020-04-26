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Источник: «Авангард» интересуется форвардом «Трактора» Комаровым

Источник: «Авангард» интересуется форвардом «Трактора» Комаровым
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Никита Комаров попал в сферу интересов омского «Авангарда», об этом сообщает Allhockey.Ru.

Минувший сезон 29-летний форвард начинал в «Витязе», но затем подписал контракт с челябинским клубом. В 32 матчах Комаров забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности «-10» и 32 минутах штрафного времени.

Ранее в КХЛ хоккеист также выступал за «Автомобилист», минское «Динамо» и московское «Динамо». В общей сложности он провёл 230 матчей и набрал 42 (22+20) балла при показателе полезности «-19» и 385 штрафных минутах. Следующий сезон станет для нападающего седьмым в лиге.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса.

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