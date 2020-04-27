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Ковальчук вместе с детьми устроил пробежку на свежем воздухе. Видео

Ковальчук вместе с детьми устроил пробежку на свежем воздухе. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук записал ролик, в котором показал, как поддерживает форму во время вынужденной паузы в НХЛ из-за пандемии коронавируса. Россиянин вместе с детьми устроил пробежку на свежем воздухе.

Видео доступно на «Чемпионате».

В этом сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Российский форвард начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил — в «Монреаль Канадиенс», а теперь он игрок «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. В мире зафиксировано более 2,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 206 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 876 тыс. человек.

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