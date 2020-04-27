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Фастовский: безусловно, ближайший сезон нужно проводить с «полом» зарплат

Фастовский: безусловно, ближайший сезон нужно проводить с «полом» зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказал мнение о «поле заработных плат» в клубах КХЛ.

«Безусловно, нужно проводить ближайший сезон с утверждённым «полом» зарплат. Надеюсь, «Сибирь» впишется в новые нормативы. Таких вещей, как финансовые трудности, никто никогда не исключает. И у нашего клуба много раз они были. Но, тем менее, мы всегда находили выход из сложных положений. Поэтому, если в этом году какие-то проблемы у «Сибири» возникнут, мы сообща найдём возможности их преодолеть», — приводят слова Фастовского «Известия».

С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий потолок заработных плат — 900 млн рублей. Был установлен и «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистам.

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