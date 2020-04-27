Фастовский: безусловно, ближайший сезон нужно проводить с «полом» зарплат

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказал мнение о «поле заработных плат» в клубах КХЛ.
«Безусловно, нужно проводить ближайший сезон с утверждённым «полом» зарплат. Надеюсь, «Сибирь» впишется в новые нормативы. Таких вещей, как финансовые трудности, никто никогда не исключает. И у нашего клуба много раз они были. Но, тем менее, мы всегда находили выход из сложных положений. Поэтому, если в этом году какие-то проблемы у «Сибири» возникнут, мы сообща найдём возможности их преодолеть», — приводят слова Фастовского «Известия».
С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий потолок заработных плат — 900 млн рублей. Был установлен и «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистам.
- 27 апреля 2020
-
01:01
-
00:56
-
00:49
-
00:27
-
00:08
- 26 апреля 2020
-
23:42
-
22:40
-
22:02
-
21:29
-
20:54
-
20:30
-
19:48
-
19:26
-
18:50
-
18:33
-
17:56
-
17:40
-
17:24
-
16:45
-
16:40
-
16:15
-
16:01
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
14:52
-
14:27
-
14:05
-
13:55
-
13:30
-
13:18
-
12:59
-
12:42
-
12:20
-
11:59