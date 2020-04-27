Бабаев: с нынешним потолком мы не получим в КХЛ сильных иностранцев

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказал мнение о потолке зарплат в клубах КХЛ.
«Потолок обязательно нужно увеличить, чтобы мы в это время получили хороших игроков. Курс рубля сильно изменился, и в этих условиях с нынешним потолком мы не получим в нашу лигу сильных иностранцев и не удержим ребят, которые смотрят в сторону НХЛ. Что касается «пола» зарплат, то сейчас трудное время, поэтому в этом году я бы его не трогал и оставил, как он есть — 270 млн рублей. А в будущем пересмотрел бы в сторону увеличения – на 10%», — приводят слова Бабаева «Известия».
С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий потолок заработных плат — 900 млн рублей. Был установлен и «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистам.
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