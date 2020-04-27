Ковалёв потренировался с детьми под дождём

Легендарный советский и российский хоккеист Алексей Ковалёв опубликовал в «Инстаграме» пост с видео, на котором он вместе с детьми играет в хоккей на небольшой площадке около дома.
«Вечернаяя тренировка с детьми. Немного идёт дождь, но нас это не остановит», — написал Ковалёв.
Карьера Алексея Ковалёва прошла с 1989 по 2017 год. Он выступал за московское «Динамо», тольяттинскую «Ладу», казанский «Ак Барс» и подмосковный «Атлант» и за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» (в составе «рейнджеров» выиграл Кубок Стэнли), «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». В составе сборной СНГ Ковалёв в 1992 году в Альбервиле стал олимпийским чемпионом. Сейчас работает ассистентом тренера в клубе КХЛ «Куньлунь».
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