Крылов — о зарплатах в КХЛ: в любой другой лиге условный Фисенко не получал бы 45 млн

Председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров КХЛ Александр Крылов рассказал, почему лига приняла решение сократить потолок зарплат до 900 млн рублей.
«Некоторое время назад в несколько клубов пришли большие деньги, резко увеличив тем самым разницу между богатыми и бедными. Одни команды могли содержать шесть одинаковых пятёрок, а другие не могли набрать и четыре.
Особенный диссонанс у меня вызывают завышенные зарплаты у игроков третьих-четвёртых звеньев клубов КХЛ. Будем откровенны: ни в одном другом чемпионате такие деньги эти хоккеисты не получили бы. Ну какой условный Фисенко за 45 миллионов в год? В какой ещё другой лиге мира, по обе стороны океана, он бы получил такую зарплату? Решение принималось для того, чтобы сократить разницу в бюджетах богатых и бедных клубов. Тем самым повысив средний уровень игроков во всех командах. И как следствие повысить спортивную конкуренцию в лиге», — сказал Крылов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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