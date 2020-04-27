Торесен: раньше у Панарина был Кейн, а теперь он сам суперзвезда и круче всех
Известный нападающий Патрик Торесен поделился мнением об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, вместе с которым выступал в СКА.
«Впервые увидел Панарина в тренировочном лагере СКА. Дело было утром на завтраке — заходит какой-то парень и садится за стол. С тех пор он проделал невероятную работу над собой. Я был совсем не удивлён, когда он уехал в НХЛ и стал там звездой. В первые годы Артемий играл в „Чикаго“ с Патриком Кейном, у него был крутой партнёр по звену. А теперь он в „Рейнджерс“ сам круче всех. Сейчас не Панарин играет со звёздами — он сам суперзвезда. Обожаю наблюдать за его игрой. Он точно входит в тройку лучших хоккеистов, с которыми я вместе выходил на лёд», — приводит слова Торесена РИА «Новости».
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Игроки не опустили руки и доказали, что могут выйти на высокий уровень.
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