Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Торесен: раньше у Панарина был Кейн, а теперь он сам суперзвезда и круче всех

Торесен: раньше у Панарина был Кейн, а теперь он сам суперзвезда и круче всех
Хоккей / НХЛ 0

Известный нападающий Патрик Торесен поделился мнением об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, вместе с которым выступал в СКА.

«Впервые увидел Панарина в тренировочном лагере СКА. Дело было утром на завтраке — заходит какой-то парень и садится за стол. С тех пор он проделал невероятную работу над собой. Я был совсем не удивлён, когда он уехал в НХЛ и стал там звездой. В первые годы Артемий играл в „Чикаго“ с Патриком Кейном, у него был крутой партнёр по звену. А теперь он в „Рейнджерс“ сам круче всех. Сейчас не Панарин играет со звёздами — он сам суперзвезда. Обожаю наблюдать за его игрой. Он точно входит в тройку лучших хоккеистов, с которыми я вместе выходил на лёд», — приводит слова Торесена РИА «Новости».

Ковальчука «душил» СКА, Панарина – «Ак Барс». Русские из НХЛ, у которых не всё шло в КХЛ
Игроки не опустили руки и доказали, что могут выйти на высокий уровень.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020