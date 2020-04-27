Ласьков: агентом Мозякина взята пауза, Пивцакин покидает «Металлург»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился подробностями селекционной работы клуба. Защитник Никита Пивцакин точно покинет клуб, ситуация с новым контрактом Сергея Мозякина остаётся неопределённой.



«По Сергею Мозякину его агентом пока взята пауза, так как на этой неделе будет внеочередной совет директоров КХЛ по поводу потолка зарплат. Защитник Никита Пивцакин покидает «Металлург». С Деннисом Расмуссеном ведутся переговоры, по Верещагину и Береглазову смотрим. Думаю, будем делать им квалификационные предложения как ограниченно свободным агентам, а дальше уже договариваться», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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