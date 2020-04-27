Генменеджер «Бостона»: Хара сообщил, что хочет играть дальше. Он готов проявлять гибкость

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал решение 43-летнего защитника Здено Хары продолжить игровую карьеру после сезона-2019/2020.



«Здено уже сообщил нам, что хотел бы играть и дальше. У него сложились уникальные отношения с клубом. Всё началось много лет назад, но последние три или четыре сезона получились особенными в этом плане. Он показал, что готов проявить гибкость. Это даёт нам возможность строить планы, после чего он вносит в связи с этим коррективы в свои запросы по контракту. Вы же знаете, что он два года подряд подписывает однолетние контракты. Это очень важно для нас с точки зрения планирования. Мы видим в этом развитие наших отношений с ним и его агентом Мэттом Китором, которое стало возможным благодаря их действиям. Он оставил след в истории клуба, очень хочет играть дальше, у него потрясающий настрой, и всё это даёт ему шанс не торопиться», — цитирует Суини официальный сайт НХЛ.