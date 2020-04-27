КХЛ: казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в сезоне-2020/2021
Континентальная хоккейная лига сообщила, что в сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах лиги.
«В сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.
Ранее в КХЛ перестали считаться легионерами хоккеисты из Беларуси.
Напомним, в сезоне-2019/2020 Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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Белорусы — не легионеры в КХЛ. Что это дало игрокам?
Отмена легионерского статуса дала небольшой толчок белорусскому хоккею.
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