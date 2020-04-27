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КХЛ: казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в сезоне-2020/2021

КХЛ: казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в сезоне-2020/2021
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига сообщила, что в сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах лиги.

«В сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Ранее в КХЛ перестали считаться легионерами хоккеисты из Беларуси.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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