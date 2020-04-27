Туристическая компания требует 24 млн рублей от «Амура»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск туристической компании «Академсервис», требующей взыскать около 24 млн рублей с хабаровского хоккейного клуба «Амур», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.



Иск поступил в суд 22 апреля, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований из карточки дела в настоящий момент не усматриваются.



Хоккейный клуб «Амур» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял девятое место в Восточной конференции и не попал в розыгрыш Кубка Гагарина.



Напомним, КХЛ прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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