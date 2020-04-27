Агент: не слышали от «Авангарда» никаких предложений по Александру Свитову
Хоккейный агент Юрий Николаев прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ по поводу возможного перехода Александра Свитова в «Авангард» и ухода из «Салавата Юлаева» Максима Майорова.
«В некоторых СМИ появилась информация о том, что мы ведём переговоры с «Авангардом» по поводу воспитанника омского клуба Александра Свитова. Год или два года назад руководитель «Авангарда» в лице Максима Сушинского обсуждал со мной возможное возвращение Свитова. Но на сегодняшний день никаких предложений со стороны «Авангарда» мы пока не слышали.
Что касается Максима Майорова, то информация о том, что он покинет «Салават Юлаев», является преждевременной», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
«КХЛ не должна менять решения ради выгоды нескольких клубов». Крылов — о потолке зарплат
Босс «Авангарда» откровенно высказался по главной хоккейной теме последних дней.
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:22
-
09:54
-
09:30
-
09:21
-
08:49
-
04:26
-
01:01
-
00:56
-
00:49
-
00:27
-
00:08
- 26 апреля 2020
-
23:42
-
22:40
-
22:02
-
21:29
-
20:54
-
20:30
-
19:48
-
19:26
-
18:50
-
18:33
-
17:56
-
17:40
-
17:24
-
16:45
-
16:40
-
16:15
Партнерский контент