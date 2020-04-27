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Агент: не слышали от «Авангарда» никаких предложений по Александру Свитову

Агент: не слышали от «Авангарда» никаких предложений по Александру Свитову
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Юрий Николаев прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ по поводу возможного перехода Александра Свитова в «Авангард» и ухода из «Салавата Юлаева» Максима Майорова.

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что мы ведём переговоры с «Авангардом» по поводу воспитанника омского клуба Александра Свитова. Год или два года назад руководитель «Авангарда» в лице Максима Сушинского обсуждал со мной возможное возвращение Свитова. Но на сегодняшний день никаких предложений со стороны «Авангарда» мы пока не слышали.

Что касается Максима Майорова, то информация о том, что он покинет «Салават Юлаев», является преждевременной», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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