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«Салават» заинтересован в возвращении Кемппайнена и хочет создать финскую тройку

«Салават» заинтересован в возвращении Кемппайнена и хочет создать финскую тройку
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» хочет вернуть нападающего Йоонаса Кемппайнена, выступающего за петербургский СКА. В Уфе хотят создать финскую тройку. Клуб из Санкт-Петербурга также заинтересован в игроке и хочет подписать с ним новый контракт.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 32-летний финский нападающий принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 13 (6+7) баллов при показателе полезности "+10" и 8 минутах штрафного времени. Кемппайнен проводил на площадке 14 минут и две секунды за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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