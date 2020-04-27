Маклюков: Скабелка в «Барысе» поставил дисциплину везде, во всех нюансах

Защитник «Барыса» Алексей Маклюков прокомментировал решение главного тренера Андрея Скабелки покинуть казахстанский клуб.
«Как отнёсся к уходу Андрея Скабелки, в частности, что он не захотел дальше работать со сборной Казахстана? Это его решение. В чём-то он прав. Мне трудно давать оценки. Если бы мы прошли квалификацию, Андрей Скабелка бы так не говорил, наверное. Все бы были довольны и на чемпионат мира поехали бы с хорошим настроением. А так как случился такой провал, он решил, что сделал ошибку. Ещё раз скажу, это его право, выдвинул свои условия.
Скабелка поставил дисциплину везде: в раздевалке, на льду, во всяких нюансах, о которых ранее никто особо не парился. На льду ребята знали 99% решений, которые они примут в конкретной ситуации, потому что каждый игровой момент разбирался на тренировках, кто и как должен действовать, кто страхует при ошибках. Полагаю, главное, что он привнёс, — каждый знал, что делать в любой ситуации», — цитирует Маклюкова Sports.kz.
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