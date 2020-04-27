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Сушинский: возлагаем надежды на Спиценко, это перспективный воспитанник «Авангарда»

Сушинский: возлагаем надежды на Спиценко, это перспективный воспитанник «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание нового контракта с защитником Кириллом Спиценко. 20-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон.

«На Кирилла мы возлагаем надежды, это наш перспективный воспитанник. Он уже привлекался в главную команду в прошлом сезоне, определённый опыт получил, теперь нужно добавлять во всём, чтобы постараться закрепиться в основе. Все возможности у Спиценко для этого есть, это габаритный защитник, который может и в обороне отработать, и от синей линии хорошо щелкнуть. Ждём от всей нашей молодёжи качественной игры в новом сезоне», — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» подписал новый контракт с Кириллом Спиценко
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