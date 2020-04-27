Антропов: ранее я предлагал свои услуги «Барысу», у меня хорошее знание игроков

Бывший капитан сборной Казахстана Николай Антропов рассказал, что ранее он предлагал свои услуги «Барысу».
«Могу ли я помогать „Барысу“ в поиске легионеров? Я предлагал свои условия и помощь даже до того, как начал работать в команде НХЛ, так как немало поиграл в этой лиге, то есть у меня очень хорошее знание игроков. Но опять же, не буду совать свой нос не в свои дела. В руководстве „Барыса“ мой номер телефона знают. Если нужна какая-то помощь, то до меня дозвониться нетрудно.
Совмещение постов главного тренера „Барыса“ и сборной Казахстана? Я считаю, что нужно разделить эти два поста. Должны быть два тренера — тот, кто тренирует „Барыс“, и тот, кто будет отвечать за сборную Казахстана. Тогда у тренера сборной может быть больше возможностей ездить и следить за хоккеистами в казахстанском чемпионате или ВХЛ. Я понимаю, что сильнейшие играют в „Барысе“, но уверен, что можно найти одного-двух, а то и трёх игроков, которые играют не в КХЛ, но которые могут усилить сборную», — цитирует Антропова Vesti.kz.
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