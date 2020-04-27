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Морозов: зарплатный бюджет в 900 млн сохранит высокий доход заслуживающим этого игрокам

Морозов: зарплатный бюджет в 900 млн сохранит высокий доход заслуживающим этого игрокам
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о введённом в лиге потолке зарплат в 900 млн рублей.

«Зарплатный бюджет в 900 млн рублей позволит клубам сохранить на высоком уровне доходы тех игроков, которые этого заслуживают», – заявил Морозов.

Президент лиги также сказал, что потолок зарплат необходим в том числе для того, чтобы исполнить поручение президента страны Владимира Путина о снижении доли государственного финансирования в профессиональном спорте.

«Этого можно добиться только путём выравнивания уровня команд, повышения коммерческой привлекательности клубов и возрастания зрелищности чемпионата», — приводит слова Морозова РБК.

Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“.

900 миллионов или 1,3 миллиарда. Каким должен быть жёсткий потолок зарплат в КХЛ?
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