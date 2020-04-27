Морозов: зарплатный бюджет в 900 млн сохранит высокий доход заслуживающим этого игрокам

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о введённом в лиге потолке зарплат в 900 млн рублей.



«Зарплатный бюджет в 900 млн рублей позволит клубам сохранить на высоком уровне доходы тех игроков, которые этого заслуживают», – заявил Морозов.



Президент лиги также сказал, что потолок зарплат необходим в том числе для того, чтобы исполнить поручение президента страны Владимира Путина о снижении доли государственного финансирования в профессиональном спорте.

«Этого можно добиться только путём выравнивания уровня команд, повышения коммерческой привлекательности клубов и возрастания зрелищности чемпионата», — приводит слова Морозова РБК.



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