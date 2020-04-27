Морозов: зарплатный бюджет в 900 млн сохранит высокий доход заслуживающим этого игрокам
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о введённом в лиге потолке зарплат в 900 млн рублей.
«Зарплатный бюджет в 900 млн рублей позволит клубам сохранить на высоком уровне доходы тех игроков, которые этого заслуживают», – заявил Морозов.
Президент лиги также сказал, что потолок зарплат необходим в том числе для того, чтобы исполнить поручение президента страны Владимира Путина о снижении доли государственного финансирования в профессиональном спорте.
«Этого можно добиться только путём выравнивания уровня команд, повышения коммерческой привлекательности клубов и возрастания зрелищности чемпионата», — приводит слова Морозова РБК.
Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“.
900 миллионов или 1,3 миллиарда. Каким должен быть жёсткий потолок зарплат в КХЛ?
Противники уменьшения пеняют на выросший курс доллара и отток из России звёздных хоккеистов.
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
15:36
-
15:28
-
15:07
-
14:40
-
14:25
-
14:16
-
13:59
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:22
-
09:54
-
09:30
-
09:21
-
08:49
-
04:26
-
01:01
-
00:56
-
00:49
-
00:27
-
00:08
- 26 апреля 2020
-
23:42
-
22:40
-
22:02
-
21:29
-
20:54
-
20:30
-
19:48
-
19:26
Партнерский контент