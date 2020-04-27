Нападающие Андрей Попов и Антон Глинкин покидают «Трактор»

Хоккейный агент Станислав Романов рассказал о планах своих клиентов Александра Попова, Андрея Попова и Антона Глинкина.
«Александр Попов хочет остаться в ЦСКА, клуб тоже заинтересован в этом игроке, но в связи с непростой ситуацией с потолком зарплат переговоры затягиваются.
У Андрея Попова и Антона Глинкина заканчиваются контракты с «Трактором», оба игрока покидают челябинский клуб. Сейчас ищем им новую команду», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
39-летний Александр Попов в прошедшем регулярном чемпионате набрал 12 (3+9) очков в 39 встречах, не отметившись баллами в трёх матчах Кубка Гагарина.
31-летний Андрей Попов записал в актив 8 (5+3) очков в 39 матчах.
31-летний Глинкин провёл в регулярном чемпионате 20 матчей, отметившись 6 (2+4) баллами.
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