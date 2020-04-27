Михаил Семенеко подписал новый контракт с московским «Динамо»

20-летний защитник системы московского «Динамо» Михаил Семенеко подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт бело-голубых. Новый контракт рассчитан на два года и будет действовать на двусторонней основе.



На протяжении последних трёх лет Семенеко выступал в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах. Прошедший сезон заканчивал в ранге капитана МХК «Динамо». За 50 игр в составе фарм-клуба в ВХЛ Михаил набрал 15 очков (4+11) при показателе полезности «-3».



Напомним, Континентальная хоккейная лига в сезоне-2019/2020 прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.