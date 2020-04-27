«Спартак» подписал новый контракт с защитником Гришиным

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с защитником Алексеем Гришиным, информирует московская команда в «Твиттере». 31-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон.
Большую часть минувшего сезона Гришин провёл в ВХЛ, выступая за воскресенский «Химик» (24 матча). В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 7 матчах, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «0» и 2 минутах штрафного времени. За матч защитник проводил на льду 13 минут 18 секунд. В плей-офф хоккеист участия не принимал.
Напомним, «Спартак» вышел в плей-офф с пятой строчки в Западной конференции. В первом раунде команда Олега Знарка встретилась с московским «Динамо», проиграв со счётом 2-4.
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