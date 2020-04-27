Пилко: «Барыс» абсолютно не бился за то, чтобы сохранить Паскуале и Найта. Они уходят

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы голкипера «Барыса» Эдди Паскуале и форварда Корбана Найта, рассказал о ситуации с его клиентами.

«Паскуале и Найт совершенно точно покидают «Барыс». Они продолжат карьеру в других командах КХЛ. Сейчас я не могу их назвать, но скажу вам так – «Барыс» абсолютно не бился за сохранение своих лидеров. Даже приблизительно», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

29-летний Паскуале в регулярном чемпионате-2019/2020 в 46 матчах пропускал 2,03 шайбы и отражал 93,0% бросков в матче.

В 60 матчах регулярного чемпионата 29-летний Найт набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.