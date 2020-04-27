Пилко: «Барыс» абсолютно не бился за то, чтобы сохранить Паскуале и Найта. Они уходят

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы голкипера «Барыса» Эдди Паскуале и форварда Корбана Найта, рассказал о ситуации с его клиентами.
«Паскуале и Найт совершенно точно покидают «Барыс». Они продолжат карьеру в других командах КХЛ. Сейчас я не могу их назвать, но скажу вам так – «Барыс» абсолютно не бился за сохранение своих лидеров. Даже приблизительно», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
29-летний Паскуале в регулярном чемпионате-2019/2020 в 46 матчах пропускал 2,03 шайбы и отражал 93,0% бросков в матче.
В 60 матчах регулярного чемпионата 29-летний Найт набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.
- 27 апреля 2020
-
18:55
-
18:50
-
18:25
-
17:55
-
17:28
-
17:15
-
16:59
-
16:46
-
16:18
-
15:36
-
15:28
-
15:07
-
14:40
-
14:25
-
14:16
-
13:59
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:22
-
09:54
-
09:30
-
09:21
-
08:49
-
04:26
-
01:01
-
00:56
-
00:49
-
00:27