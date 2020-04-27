Якубов: Глухов своим отношением к делу заслужил зарплату в 40 млн

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал слухи о зарплате форварда Михаила Глухова. Ранее СМИ сообщали, что Глухов получает 40 млн рублей в год. Столько же казанский клуб предлагает нападающему Данису Зарипову.

«Правильно давать Глухову и Зарипову одинаковые деньги? Глухов и до потолка зарплат несколько сезонов получал свои деньги. Миша своим отношением к делу и преданностью команде заслужил эту сумму. По нему вообще вопросов не было. В прошлом сезоне он был нашим лидером. Да, он не бомбардир, но универсальный солдат. Он может сыграть и с краю, и в центре, всегда готов бороться за шайбу, закрывать броски. За одну смену может поймать на себя три броска. По итогам сезона тренерский штаб сказал, что этот игрок очень нужен команде. Да, в третье-четвертоё звено, но вы же понимаете, что благодаря таким игрокам и выигрываются кубки.

Почему именно 40 миллионов рублей? Мы ему ничего не добавили в зарплате, он столько же и получал. Непонятно, почему в СМИ так пристально обсуждают зарплаты именно в «Ак Барсе». Нельзя сравнивать игроков, каждый вносит свой вклад в победу. Кто-то забивает много шайб, а кто-то ловит их на себя. Бомбардиры зарабатывают больше, те, кто носит рояль, – меньше», — приводит слова Якубова «Спорт Бизнес Online».