Нападающий Джоэль Уорд, проведший более 700 матчей в НХЛ, завершил карьеру

Канадский нападающий Джоэль Уорд принял решение завершить карьеру в возрасте 39 лет. Об этом хоккеист объявил в своём «твиттере».

В НХЛ Уорд провёл 11 сезонов и выступал за такие команды, как «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Уорд принял участие в 726 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 304 (133+171) очка и заработал показатель полезности «-2» при 261 минуте штрафа. В плей-офф за 83 матча он набрал 52 (22+30) очка при коэффициенте полезности «-17».

В составе сборной Канады форвард участвовал в чемпионате мира 2014 года и с 9 (6+3) очками стал лучшим бомбардиром команды. На том турнире сборная Канады финишировала на пятом месте.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.