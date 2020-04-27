Генменеджер «Ак Барса»: уверен, мы бы побились с ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов оценил выступление казанского клуба в минувшем сезоне.
«Могли ли мы проиграть «Салавату» в плей-офф? Нет, я уверен, что мы играли бы в финале. 100% побились бы за Кубок Гагарина в этом сезоне. И «Барс» бы у нас дошёл до финала. Не хватило одного шага, чтобы пройти грозный «СКА-Неву».
Финал с ЦСКА? В матче открытия мы проиграли — 2:3, но там были нюансы, которые нас подвели. В казанском матче мы пропустили быстрые голы, потом уже спасти встречу не смогли. Является ли ЦСКА сильнейшим в лиге? По составу – да. Но, уверен, мы бы побились с ними. Насколько я узнаю из общения с Квартальновым, мы с ЦСКА играем в одном стиле. Даже тренировочный процесс один к одному с тем, который был в ЦСКА при Квартальнове. Ничего не поменялось. Думаю, что наш тренер знал, как бороться с этой системой. Нашли бы какие-нибудь ключи и сюрпризы», — приводит слова Якубова «Спорт Бизнес Online».
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».
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