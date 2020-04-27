Фисенко: если бы я был условным Фисенко, то был бы рад 45 млн, но мне такого не предлагали

Нападающий Михаил Фисенко, недавно достигший договорённости с казанским «Ак Барсом», прокомментировал высказывание председателя совета директоров омского «Авангарда» Александра Крылова о том, что «условный Фисенко не может получать зарплату 45 млн руб в год нигде, кроме КХЛ».
«Если бы я был условным Фисенко, то, конечно, согласился бы на такую зарплату — 45 млн в год. Но у меня такого предложения не было, я такого предложения не просил, хотя рад был бы за условного Фисенко. Сейчас я рад, что условный Фисенко поможет лиге в решении вопроса о потолке зарплат. Я пошёл на понижение зарплаты в Казани ради возможности выиграть Кубок Гагарина.
Могу сказать спасибо Александру Владимировичу Крылову за совместную работу в сезоне-2018/2019 — о ней у меня остались только приятные воспоминания. Спасибо за проявленный интерес и дополнительную мотивацию», — сказал Фисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 27 апреля 2020
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