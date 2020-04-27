Плей-офф Украинской хоккейной лиги возобновится 1 сентября

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф. Напомним, в полуфиналах сыграют «Кременчук» и «Белый Барс», а также «Донбасс» и «Днепр».
Полуфиналы. Серии до двух побед
«Кременчук» (1) — «Белый Барс» (4): 1, 2, 5, 6 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.
«Донбасс» (2) — «Днепр» (3): 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.
Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября. Матч открытия пятого, юбилейного сезона Украинской хоккейной лиги будет сыгран 30 сентября.
Напомним, из-за пандемии коронавируса соревнования по всему миру приостановлены. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 208 тыс. смертей. Более 888 тыс. человек излечились.
- 27 апреля 2020
-
21:11
-
20:47
-
20:20
-
19:56
-
19:32
-
18:55
-
18:50
-
18:25
-
17:55
-
17:28
-
17:15
-
16:59
-
16:46
-
16:18
-
15:36
-
15:28
-
15:07
-
14:40
-
14:25
-
14:16
-
13:59
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:50
-
10:30
-
10:22
-
09:54
-
09:30
-
09:21
-
08:49