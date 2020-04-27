Плей-офф Украинской хоккейной лиги возобновится 1 сентября

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф. Напомним, в полуфиналах сыграют «Кременчук» и «Белый Барс», а также «Донбасс» и «Днепр».

Полуфиналы. Серии до двух побед

«Кременчук» (1) — «Белый Барс» (4): 1, 2, 5, 6 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс» (2) — «Днепр» (3): 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября. Матч открытия пятого, юбилейного сезона Украинской хоккейной лиги будет сыгран 30 сентября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса соревнования по всему миру приостановлены. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 208 тыс. смертей. Более 888 тыс. человек излечились.