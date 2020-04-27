Защитник «Аризоны» Любушкин: хотелось бы, чтобы потолок зарплат в КХЛ был побольше

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин высказал своё мнение относительно жёсткого потолка зарплат в клубах Континентальной хоккейной лиги.

«Мне хотелось бы, чтобы потолок зарплат побольше был. А так, какой сделали и чего сделали — это не моё дело.

Я не сторонник того, что нужно сначала чего-то добиться в КХЛ и только потом ехать в НХЛ. Если хочешь ехать сейчас и чувствуешь, что готов, — нужно ехать сейчас. Если чувствуешь, что не готов, —останься в КХЛ и поработай ещё», — сказал Любушкин в прямом эфире в «Инстаграме».

С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий потолок зарплаты — 900 млн рублей. Был установлен и пол зарплаты — не менее 270 млн рублей должно быть потрачено за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистам.