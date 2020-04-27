Плотников: не сомневаюсь, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился своим мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером за всю историю НХЛ. Уэйн Гретцки забросил за карьеру в лиге 894 шайбы. Российский форвард отстаёт на 188 голов, занимая 8-е место в зачёте снайперов.

«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Не сомневаюсь в этом. Если он продлит контракт с «Вашингтоном» и будет играть дальше, то сделает это. У него такие голы, что он может вообще не кататься. Просто отдайте шайбу Овечкину — он забросит. С этим проблем у него точно не будет», — сказал Плотников в прямом эфире в «Инстаграме» на странице СКА.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса временно приостановлен.