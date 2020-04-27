Антропов: у «Барыса» растёт хорошая молодёжь. Главное, чтобы ей доверяли

Бывший капитан сборной Казахстана Николай Антропов поделился мнением о перспективах «Барыса».
«Нужно ли выгнать большинство легионеров из «Барыса»? Я считаю, что легионеры нужны, но чтобы они были сильные и были точечным усилением в команде, чтобы у них молодёжь училась и они создавали конкуренцию за место в составе местным игрокам. Только так уровень местных хоккеистов может вырасти, когда они будут знать, что если они лучше на данный момент, чем легионер, то они будут играть, а не иностранец. Но это только моё мнение, есть тренерский штаб, есть руководство команды, которое ставит задачи перед командой, которым нужен результат. Так что не мне об этом судить.
Будущее «Барыса» я вижу процветающим, так как по последним двум молодёжным чемпионатам мира я вижу, что молодёжь растёт хорошая, главное, чтобы ей доверяли. В плане легионеров это не в моей компетенции говорить, но чтобы если кого-то брали, то брали достойного», — цитирует Антропова Vesti.kz.
- 27 апреля 2020
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