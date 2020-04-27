Барков: «Лада» — клуб, с которым можно решать серьёзные задачи и добиваться результата
Новый главный тренер тольяттинской «Лады» Александр Барков прокомментировал своё назначение.
«Приятно такое доверие со стороны руководства клуба и министра спорта Самарской области. В хоккее я уже не первый год, и не первый год работаю тренером. Знаю и люблю свою работу. Несмотря на текущую ситуацию впереди у нас множество дел.
Мне довелось поработать в серьёзных клубах КХЛ и финской лиги, как в тренерском штабе, так и в качестве главного тренера. Ответственность есть всегда, в любом клубе, независимо от того, какие задачи стоят перед клубом. Нельзя быть тренером, и не быть честолюбивым. «Лада» — клуб, с которым можно решать серьёзные задачи и добиваться результата», — приводит слова Баркова пресс-служба клуба.
Отец Александра Баркова стал главным тренером «Лады»
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