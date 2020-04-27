Плотников — о завершении сезона: не помню, чтобы оставался в это время совсем без хоккея

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.
«Поначалу все думали, что это будет просто пауза и чемпионат продолжится. Когда всё отменили, появилось непонятное чувство. Не помню, чтобы оставался в это время совсем без хоккея. Поэтому сейчас продолжаю тренироваться по привычке», — сказал Плотников в прямом эфире в «Инстаграме» на странице СКА.
По итогам регулярного чемпионата петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф СКА со счётом 4-0 обыграл «Витязь».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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