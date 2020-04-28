Бойков: с Брагиным прибавляют не только хоккеисты, но и его помощники

Ассистент главного тренера молодёжной сборной России Александр Бойков поделился мнением о наставнике национальной команды Валерии Брагине.

«Не хочу комментировать своё будущее, но вы правильно подчеркнули, как прибавляет в росте и карьере специалист, работающий с Валерием Николаевичем. Он не просто хороший тренер, но и настоящий учитель. Который не просто говорит, что делать, но и помогает что-то изменить в своём сознании и работе.

С Брагиным прибавляют не только хоккеисты, но и его помощники. Я даже не могу конкретно сказать, в чём именно — тут можно до бесконечности перебирать все аспекты. Всё время подходишь к нему, что-то спрашиваешь и всякий раз узнаёшь новое. Этот человек всё время в работе и не останавливается в развитии, стараясь делиться накопленным с помощниками», — приводят слова Бойкова «Известия».