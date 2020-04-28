«Рейнджерс» во время паузы в НХЛ опубликовали видео ярких моментов с участием Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовал видео с голами и яркими моментами с участием российского нападающего Артемия Панарина.

«На этой неделе у нас одна цель: дать вам повод улыбаться, потому что мы все могли бы делать чуть больше этого в эти дни», — говорится в подписи к видео.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «Инстаграме» «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин провёл 69 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 63 результативные передачи при коэффициенте полезности «+36».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3 млн. случаев заражения. Зарегистрировано более 211 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 893 тыс.