«Хочу поиграть в бей-беги». Кузнецов отказался от России и выбрал США в игре NHL 20

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов решил сыграть за сборную США в виртуальный хоккей. Во время эфира профессиональный геймер JohnWayne предложил Кузнецову сыграть второй матч сборными.

«Хочешь российской сборной побороться?», — спросил JohnWayne.

«Нет, хочу попробовать в простой хоккей поиграть, бей-беги. Давай за Штаты», — сказал Кузнецов, улыбнувшись.

27-летний Кузнецов за 63 матча нынешнего сезона отметился 19 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами (52 очка) и заработал показатель полезности «-2». Всего за 7 сезонов за «Вашингтон» он сыграл 479 встречах, отметившись 389 (120+269) очками, а коэффициент полезности составил «+61».

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее Овечкин и Кузнецов провели тренировку на открытом воздухе.