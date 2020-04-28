Морозов: КХЛ планирует использовать все ресурсы, чтобы клубы соблюдали правила игры

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о контроле за введённом в лиге потолке зарплат в 900 млн рублей.
«Контроль носит в первую очередь предотвращающий характер. Мы ведем команды через Центральное информационное бюро и, если что, помогаем, подсказываем. Разрабатываем внутренние процессы и системы. Будем проводить и проверки.
В целом планируем использовать все ресурсы, чтобы клубы соблюдали правила игры. Соблюдение потолка зарплат — ответственность клубов. Если же вы о том, что игрок может получать незадекларированные доходы, то у лиги будет механизм привлечения к ответственности таких хоккеистов.
Открыть зарплатные ведомости клубов? У совета директоров пока не сложилось единое мнение по этому вопросу. С введением потолка зарплат я более чем уверен, что в течение ближайших лет мы к этому придём», — цитирует Морозова РБК.
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