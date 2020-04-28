Кузнецов: уже три года играю такими же клюшками, как у Малкина
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, какой клюшкой предпочитает играть и как живёт в условиях карантина в США.
Статистика Евгения Кузнецова в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020.
«Раньше у меня было четыре-пять клюшек с разными загибами. Перед матчем хватал первую попавшуюся и шел на лёд. Но года три назад Малкин дал мне попробовать свою клюшку, загиб мне понравился, и с тех пор играю такими же, как у него.
Мы, хоккеисты, такие люди, что можем приспособиться к чему угодно. Ни на что не жалуемся. Нужно посидеть дома — сидим. Но уверен, что, когда вернёмся к работе, 99% ребят придут на каток в отличной физической форме», — цитирует Кузнецова русскоязычная версия сайта НХЛ.
«Хочу поиграть в «бей-беги». Кузнецов отказался играть за Россию и выбрал США в NHL 20
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