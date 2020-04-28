КХЛ отменила церемонию закрытия сезона-2019/2020

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также принимая во внимание досрочное завершение чемпионата, руководство КХЛ приняло решение не проводить церемонию закрытия сезон-2019/2020, запланированную на конец мая 2020 года, сообщается на официальном сайте лиги.
Лига считает, что в сложившейся обстановке обеспечить безопасность здоровья участников церемонии не представляется возможным. Кроме того, на данный момент действуют указы государственных органов, запрещающие проведение любых культурно-массовых и спортивных мероприятий. Прогнозировать дату снятия запретов не представляется возможным.
Также лига считает нецелесообразным проводить это мероприятие в любом другом формате, кроме традиционного. В связи с этим принято решение об отмене церемонии закрытия сезона-2019/2020.
При этом лауреаты индивидуальных и командных призов, которые, согласно регламенту, определяются по итогам регулярного чемпионата, будут названы после утверждения их советом директоров.
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