Парашкин — о Кручинине: есть диалог с Уфой. Также есть интерес со стороны других команд

Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Алексея Кручинина, прокомментировал информацию, что уфимский клуб не собирается предлагать новый контракт его клиенту. Действующее соглашение 28-летнего хоккеиста истечёт 30 апреля 2020 года, после чего Кручинин может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

«Появилась информация, что «Салават Юлаев» не будет предлагать Алексею Кручинину новый контракт. Эта информация не соответствует действительности, у нас есть диалог с Уфой. Также есть интерес со стороны других команд, поэтому сейчас мы изучаем ситуацию и анализируем все возможные варианты», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.