Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о самых страшных моментах в жизни

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о самых страшных моментах в своей жизни.
«Наверное, когда меня дед в автобусе забыл. Да много таких моментов! Например, мы в 14 лет выпили пивка, и нас вызывали к директору. Тоже неприятно было. Или боксёр в интернате за мной бегал с вилкой вокруг теннисного стола. Я маленьким был, а он — большой. Если бы он меня поймал, было бы очень больно.
Снятся ли страшные сны? Сны такие есть. То ты болеешь чем-то, то у тебя оторвало часть тела. То ты кого-то замочил и убегаешь от полиции. Как в «Брате-2».
Как воспринимаю людей? Я думаю, что потенциально добрых. Обормотов тоже иногда вижу. Трудно посчитать в процентах, кто в моих глазах хороший, а кто плохой. Но в принципе я открыт перед 95 процентами людей. Сразу же, при первой встрече. Спокойно могу обсуждать с ними даже то, о чём и говорить не нужно. Так что да, я открыт. Но иногда от этого страдаю», — цитирует Панарина сайт «Матч ТВ».
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