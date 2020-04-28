Зак Паризе поддержал Брэндона Боченски на выборах мэра города Гранд-Форкс

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе поддержал бывшего капитана сборной Казахстана Брэндона Боченски на выборах мэра города Гранд-Форкс, штат Северная Дакота.

«Привет, Гранд-Форкс. Это Зак Паризе. Надеюсь, вы хорошо проводите время со своими семьями. Желаю всем здоровья и сохранности, пока экономика вновь не откроется. Не забудьте проверить свои почтовые ящики в конце недели. Этой весной выборы будут проходить по почте. Не собираюсь говорить вам, за кого отдать голос.

Просто скажу, что мой друг Брэндон Боченски показал себя отличным напарником и прекрасным лидером за те пару лет, что мы играли вместе. Когда требовалось сделать что-то важное, он всегда был рядом. Я думаю, он будет великим мэром», — заявил Паризе в своём обращении к жителям города.