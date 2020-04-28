Игроки НХЛ проведут турнир по NHL20, матчи будут транслироваться в YouTube

Национальная хоккейная лига при содействии ESL Gaming объявила о первом в истории турнире NHL Player Gaming Challenge, в котором примут участие игроки из всех команд лиги. Каждый клуб НХЛ представлен одним или двумя действующими игроками и будет играть в матче с другим клубом в NHL20.

В состав участников вошли форвард Брэди Ткачук из «Оттавы Сенаторз» и его брат Мэттью Ткачук из «Калгари Флэймз». Также участие примут партнёры по «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск и Чарли Макэвой, форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, Алекс Дебринкэт из «Чикаго Блэкхокс», Тайлер Джонсон из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Дарнелл Нёрс из «Эдмонтон Ойлерз», а также известные геймеры Зак Хаймэн из «Торонто Мэйпл Лифс» и Филип Форсберг из «Нэшвилл Предаторз». «НХЛ-Сиэтл», который начнет играть в лиге в сезоне-2021/2022, будет представлен тайт-эндом команды NFL «Сиэтл-Сихокс» Люком Уиллсоном, игравшим в хоккей в детстве.

Все матчи будут транслироваться на социальных платформах НХЛ: Twitch, YouTube, Twitter, Facebook Premiere и NHL.com. Поклонники хоккея и видеоигр могут следить за развитием событий по хэштегу #HockeyAtHome.