Строительство «Арены-Омск» стартует в мае. Сроки начала работ не перенесут

Строительство «Арены-Омск» стартует в мае 2020 года, сообщается в официальной группе издания «12-й канал».

«Сроки начала работ не перенесут. Это подтвердил губернатор. Проект прошёл все экспертизы. Новую арену для омских хоккеистов возведут на прежнем месте. Комплекс сделают вертикальным, таким образом, наблюдать за матчем зрители смогут из любой точки. На трибунах разместятся 12 тысяч болельщиков.



В шестиэтажном здании появится спортивный блок, зоны для судей и спортивных делегатов, пресс-центр, зрительские фойе, фан-зоны и пространство под трибунами. Отметим, что стоимость проекта — более 10 миллиардов рублей, половина из них — это федеральные средства», — сказано в источнике.

«Арену-Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года стало известно, что арена в аварийном состоянии и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.