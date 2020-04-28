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Нападающий Вячеслав Кулёмин продолжит играть за московское «Динамо»

Нападающий Вячеслав Кулёмин продолжит играть за московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Вячеславом Кулёминым, сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон стал лучшим в карьере 29-летнего форварда в КХЛ. В регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 41 матче, в котором забросил 10 шайб и сделал 2 результативные передачи при показателе полезности "-10". В шести матчах плей-офф Кулёмин отметился одной результативной передачей.

Ранее «Динамо» продлило контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым. Опытный наставник вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступил будущему чемпиону московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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