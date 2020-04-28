Состав «Барыса» может пополнить нападающий системы «Анахайма» Кэррик
Центральный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» Сэм Кэррик может перейти в «Барыс», где, скорее всего, заменит ушедшего Корбэна Найта, сообщает «Шайба.kz».
В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ девять матчей и набрал 2 (1+1) очка. В основном он выступал за фарм-клуб «уток» в АХЛ, где в 46 встречах за «Сан-Диего Галлз» записал в актив 43 (23+20) очка.
Также нападающий защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс». Всего в НХЛ он сыграл 34 матча и набрал 5 (2+3) очков, в 500 играх в АХЛ на его счету 322 (140+182) очка.
В 2010 году Кэррик был выбран на драфте НХЛ «кленовыми листьями» в пятом раунде под общим 144-м номером. Рост игрока — 183 см, вес — 93 кг.
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